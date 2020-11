Ronald Koeman zet Lionel Messi op de bank bij FC Barcelona

Normaliter de eerste speler die op het wedstrijdformulier staat, maar tegen Betis moet Messi plaatsnemen op de bank. Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Ansu Fati en Pedri vormen het kwartet in de voorhoede van de Catalanen. Frenkie de Jong begint ook de basis, mogelijk weer als centrale verdediger naast Gerard Piqué.

Waarom Koeman ervoor kiest om niet met Messi te beginnen is onbekend. Messi speelde tot zover alles onder de nieuwe trainer, maar heeft zijn bekende hoge niveau nog niet aangetikt. De Argentijn kwam in negen optredens slechts tot vier goals, die allemaal vanaf de stip zijn gemaakt.

Barcelona kan wel een opkikker in La Liga gebruiken. De formatie van Koeman staat op een teleurstellende dertiende plaats(!). In de nationale competitie heeft Blaugrana al vier wedstrijden op rij niet gewonnen. In de Champions League hebben de Catalanen na de eerste drie wedstrijden wel de volle buit gepakt.

