Tom Dumoulin dacht aan stoppen

„Ik heb een hele vervelende tijd gehad. Het stoppen stond me nader dan het doorgaan. Ik zit nog niet helemaal lekker op de fiets, maar dat gevoel wordt steeds beter”, liet Dumoulin weten in gesprek met de NOS.

„In die tijdrit heb ik meegedaan voor de winst. Als je me in april zou zeggen dat ik dit zou presteren, had ik het niet geloofd”, aldus de nummer twee van 2018, die vrijdag hoopt revanche te kunnen nemen tijdens de WK in het Italiaanse Imola, waar hij na zijn regenboogtrui in 2017 op nieuw succes hoopt in de tijdrit. „Normaal gesproken vlieg ik woensdag, maar eerst even deze Tour laten bezinken en kijken hoe ik me voel.”

Ondanks het late uit handen geven van van het geel van Primoz Roglic heerst er ook trots bij Dumoulin. „Ik kan het ploeggevoel niet wegnemen. De Tour eindigt heel zuur, maar we mogen trots op onszelf zijn en ik ben trots op mezelf dat ik dit niveau weer heb gehaald”, zei de 29-jarige Dumoulin, die tweede werd in de tijdrit achter Tadej Pogacar en als zevende eindigde in het eindklassement.