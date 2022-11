Herbeleef: bandenkeuze Verstappen in sprintrace pakt verkeerd uit

Autosport

Verstappen vijfde in tweede training vooraf aan sprintrace

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Brazilië de vijfde tijd neergezet. Met 1.15,098 was hij 0,494 langzamer dan de Fransman Esteban Ocon. Die was in de Alpine met 1.14,604 de snelste.