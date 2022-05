Premium Het beste van De Telegraaf

Nachtbraker Nadal mag blijven dromen van veertiende titel in Parijs

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

De ontlading bij Nadal is groot. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Uiteindelijk had de gravelkoning zelf de langste adem en het koelste hoofd. Om 1.15 uur in de nacht van dinsdag op woensdag rekende Rafael Nadal definitief af met zijn grote rivaal Novak Djokovic. De slijtageslag op het Parijse gravel duurde vier uur en 12 minuten en de niet geheel messcherpe Serviër liet in de vierde serie twee setpoints onbenut : 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4).