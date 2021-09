Messi beslist PSG-City met fenomenale eerste Parijse goal

Idrissa Gueye nam de eerste goal van het duel voor zijn rekening namens PSG, zo zag ook Nathan Aké, die bij City op de bank zat. Een kwartier voor tijd bracht Messi de Parijse fans helemaal in extase, door na een eentweetje doelman Ederson met een prachtig schot te kloppen. Het eerste doelpunt van Messi in dienst van Paris Saint-Germain.

In dezelfde groep A won Club Brugge met 1-2 van RB Leipzig. Christopher Nkunku zette de Duitsers nog wel op voorsprong, maar Hans Vanaken en Mats Rits zorgden ervoor dat de drie punten naar België gingen. Noa Lang stond bij de bezoekers in de basis. Ruud Vormer viel tien minuten voor tijd in, Bas Dost bleef op de bank. Brian Brobbey mocht bij Leipzig tien minuten voor tijd de wei in, maar kon de jacht op de gelijkmaker niet bekronen.

Virgil van Dijk had met Liverpool geen punt aan FC Porto. De Engelsen wonnen, dankzij twee goals van Mohamed Salah en eentje van Sadio Mané, met 5-1 in Portugal. AC Milan, dat lange tijd met tien man speelde na rood voor Franck Kessié, verloor na een voorsprong uiteindelijk met 1-2 van Atletico Madrid. Luis Suarez benutte in de zevende minuut van de blessuretijd een strafschop.

De grootste stunt van deze speelronde, en misschien al wel van het seizoen, kwam uit Bernabeu. Daar won het in de Champions League debuterende Sheriff Tiraspol met 2-1 van Real Madrid. Jasur Jakhshibaev zorgde voor rust verrassend voor de voorsprong van de ploeg uit Moldavië. Karim Benzema maakte na rust de 1-1 uit een strafschop. En waar Real natuurlijk continu de bovenliggende partij bleef en kans na kans creëerde, gebeurde het wonder via een goal aan de andere kant. Sebastien Thill schoot Sheriff met een fantastisch schot met buitenkant links naar de volle winst.

Bekijk hier de uitslagen, standen en het programma in de Champions League