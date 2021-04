Conor McGregor ondanks woede-uitbarsting tóch tegen Dustin Poirier

De wedstrijd stond al op de planning, totdat McGregor maandag op Twitter de stekker er hoogstpersoonlijk uittrok, na een ware woede-uitbarsting richting zijn Amerikaanse opponent. Maar daar is hij blijkbaar weer van teruggekomen.

„Ik heb vanmorgen getekend, ik ga deze ’asshole’ verscheuren op 10 juli. The Mac is terug in Sin City, volle bak!”, zei hij tegen de doorgaans goed ingevoerde journalist Ariel Helwani. Volgens UFC-baas Dana White wordt het een gevecht met de ’volledige capaciteit’ van de T-Mobile Arena.

Hersendode hillbilly

Na maandag was de verwachting dat het niet meer zou doorgaan, omdat de Ier woedend was op Poirier. Die betichtte hem ervan een donatie van 500.000 euro niet te hebben overgemaakt naar zijn goede doel. „Het gevecht gaat niet door, trouwens. Ik zoek wel iemand anders, hersendode hillbilly!”, riep The Notorious vervolgens op Twitter.

„Je beloofde een donatie, maar je team stopte met antwoorden na ons gevecht in januari. Zie je snel en zal je het op 10 juli betaald zetten”, riep Poirier. Dat zette de boel in vuur en vlam.

’500.000 en geen plan’

McGregor was er in eerste instantie rap bij om hem van repliek te dienen. „Een donatie, geen schulden. We hebben gewacht op een plan voor wat er met het geld zou gebeuren, maar er kwam nooit een antwoord op onze vraag. Ik wil cent per cent weten waar alles heen gaat. Anders gaat het verloren.”

Een paar uur later leek McGregor helemaal klaar met Poirier. „ Jij verdomde hersendode hillbilly. 500.000 zonder plan. Dwaas. Je moet nieuw zijn met groot geld. Het gevecht gaat niet door trouwens. Ik ga met iemand anders vechten op de 10e. Veel succes met je oude contract, kid.” Poirier antwoordde kort, met een filmpje naar het vorige gevecht, waarbij hij McGregor knock-out kreeg. „Ok”, schreef hij erbij.

Echter, het gevecht op 10 juli lijkt er toch echt van te komen. Beide mannen vochten twee keer eerder tegen elkaar en mochten zich beiden een keer winnaar noemen. In 2014, toen nog in het vedergewicht, won McGregor. En eerder dit jaar was Poirier te sterk, door McGregor knock-out te slaan.