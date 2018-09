Dramatische minuut voor Feyenoord

Eric Botteghin kreeg in de 42e minuut zijn eerste gele kaart en moest er een minuut later af met zijn tweede. De Braziliaanse verdediger maakte volgens de arbiter hands in het zestienmetergebied, maar die beslissing leek een heel discutabele. De bal leek niet tegen de handen maar in het gelaat van Botteghin te belanden.

Vervolgens stopte doelman Brad Jones de penalty van Rafael Forster, maar in de rebound scoorde de linkerverdediger alsnog. Nicolas Jørgensen had in de vijftiende minuut de score geopend, waardoor het bij de rust 1-1 stond in Odessa.

Volg hier het treffen dat om 19.05 uur is begonnen op de voet.