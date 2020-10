Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis baalt van zichzelf na ’vechtwedstrijd’

„In de eerste helft had ik twee keer moeten scoren. In de tweede helft heb ik geen kans gehad. Daar ben ik ook niet tevreden over”, zei de aanvaller tegen FOX Sports.

Feyenoord speelde volgens Berghuis wel aardig in de eerste helft, waarin de thuisploeg via Ridgeciano Haps op 1-0 kwam. Over de tweede helft, waarin de bezoekers via een strafschop van Lennart Thy op gelijke hoogte kwamen, was hij minder te spreken.

„In de tweede helft werd het een vechtwedstrijd. Dat doet Sparta goed en daar gaan wij in mee. Zij hielden het achterin goed dicht. Ik denk een verdiend punt voor Sparta.”

Dick Advocaat

Trainer Dick Advocaat was niet tevreden, maar kon leven met het gelijkspel in de derby tegen Sparta-Rotterdam (1-1). „Met alle respect, thuis moeten wij van Sparta winnen. Maar zij maakten het ons erg moeilijk en dan moet je hen die complimenten geven.”

"Met alle respect, thuis moeten wij van Sparta winnen"

Advocaat vond dat zijn ploeg te slordig speelde en veel te vaak balverlies leed. „Dat had ook met de speelwijze van Sparta te maken. Sparta zette achterin alles dicht en hun aanvallers liepen op elke bal en bleven dreiging houden. Dan komen we op het einde nog goed weg met een uitstekende redding van onze keeper”, wees hij op de redding van Justin Bijlow op de inzet van Deroy Duarte.

De coach van Feyenoord mopperde wel over de beleving van zijn spelers. „Die was er eigenlijk alleen bij de spelers van Sparta. De tweede helft tegen ADO was aardig, Willem II-uit was aardig en de trainingen afgelopen week ook. Je hoopt dat je dan progressie maakt. Het is zonde dat het er in deze wedstrijd niet uit komt.”