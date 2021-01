Tottenham zonder Steven Bergwijn laat langs Wycombe

De formatie van coach José Mourinho maakte pas in de slotfase het verschil bij de opponent die op het tweede niveau van Engeland speelt, 1-4.

Na 25 minuten zette Fred Onyedinma de ’underdog’ op voorsprong. In extra tijd van de eerste helft maakte Bale gelijk, door van dichtbij in te tikken na een voorzet van Lucas Moura. In de 86e minuut maakte Harry Winks het tweede doelpunt voor de Spurs. Amper een minuut later scoorde ook Tanguy N’Dombele. De Fransman nam in extra tijd ook nummer vier voor zijn rekening.

Steven Bergwijn zat op de bank, evenals de topschutter Harry Kane en Son Heung-Min. Kane en Son vielen in de loop van de tweede helft in.