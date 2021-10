Derby’s zonder uitpubliek onderwerp van gesprek

Zondagmiddag liep het in Nijmegen na de wedstrijd enorm uit de hand rondom het Goffert-stadion, waar een grote groep NEC-supporters op de vuist ging met de politie en vernielingen aanrichtte. Onder andere een politiebus werd vernield.

Algemeen directeur Wilco van Schaik is geschokt door de gewelddadigheden. „Ik heb vanuit de commandotoren meegekeken met onze veiligheidsmensen en de agenten. Het was schandalig wat ik allemaal heb gezien. Compleet gekkenwerk. Er waren mensen buiten zinnen en die moeten gestraft worden. Er is geen enkel excuus wat rechtvaardigt om dit te doen.”

Weren van uitsupporters

NEC doet alles om de politie te helpen de schuldigen op te pakken. „Wij bieden alle medewerking aan de politie om de daders te pakken en uit de stadions te weren. Deze mensen mogen zich geen NEC- of voetbalsupporter noemen. We mogen dit niet meer accepteren. We laten NEC en het voetbal niet kapot maken”, aldus Van Schaik.

Een van de opties die genoemd wordt om de situatie te de-escaleren is het weren van uitsupporters bij de derby. Van Schaik houdt er rekening mee, dat dit op tafel gaat komen. „Het gevolg van dit alles is dat er straks misschien geen uitsupporters meer welkom zijn. Dan lijden de goeden onder de kwaden, maar moet ik dan na alles wat ik heb gezien rondom het stadion als directeur zeggen: dat kan niet. Al is het ergens wel vloeken in de kerk, want een derby hoort eigenlijk met uitsupporters gespeeld te kunnen worden.”

Ook bij Vitesse wordt er rekening mee gehouden, dat er een discussie gevoerd gaat worden of het nog wel maatschappelijk verantwoord is om uitsupporters mee te nemen naar een dergelijk beladen duel. „Uitsupporters horen, ter aanmoediging van hun favoriete ploeg, bij uitwedstrijden. Maar gezien de gebeurtenissen is het logisch dat hier nu een discussie over is ontstaan en dat hier naar gekeken gaat worden. Als Vitesse begrijpen wij dat, maar uiteindelijk zal er op bestuurlijk niveau een besluit genomen moeten worden”, aldus algemeen directeur Pascal van Wijk.

