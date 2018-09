LIVE EXTRA - Kan PSV opnieuw winnen?

18:30 uur FC Twente - SC Heerenveen

De avond begint in Enschede waar FC Twente SC Heerenveen ontvangt. Twente's Oussama Assaidi mist het weerzien met zijn oude club. De vleugelaanvaller kampt met een bovenbeenblessure. Real Madrid-huurling Martin Ødegaard is zijn basisplaats bij de Friezen kwijt. Pelle van Amersfoort krijgt op het middenveld de voorkeur.

19:45 uur PSV - NEC

Phillip Cocu heeft zijn ploeg op het hart gedrukt alleen met NEC bezig te zijn en niet met de topper tegen Feyenoord van volgende week. Eindhovenaar Mo Rayhi wordt bij NEC in de basis verwacht tegen zijn oude club. In het thuisduel eerder dit seizoen stond NEC binnen 24 minuten met 0-4 achter.

19:45 uur Heracles Almelo - Excelsior

Eerder in het seizoen zakte Heracles op Woudestein door de ondergrens (3-1 verlies). "Maar bij beide ploegen is er sindsdien veel veranderd", aldus trainer John Stegeman. Zijn Excelsior-collega Mitchell van der Gaag baalt van de vele gelijke spelen: 6 in de laatste 9 wedstrijden: "We schieten op deze manier weinig op."

20:45 uur FC Utrecht - PEC Zwolle

Utrecht-trainer Erik ten Hag hoopt op revanchegevoelens bij zijn spelers. FC Utrecht verloor tegen PSV met 3-0, na een prima eerste helft en een slechte tweede. Youness Mokhtar is weer beschikbaar voor PEC. Hij is hersteld van een liesblessure, die hij eind oktober opliep.

Volg alle duels op de voet aan de hand van de statistieken in onze uitgebreide livewidget.