Gokkende Sturridge voor vier maanden geschorst

De 30-jarige aanvaller uit Engeland speelde in het verleden voor Manchester City, Chelsea en Liverpool. Sturridge voetbalde sinds afgelopen zomer voor het Turkse Trabzonspor, maar daar werd zijn contract per direct beëindigd. Sturridge wordt er onder meer van verdacht dat hij kennissen voorkennis heeft gegeven over een transfer, zodat zij daarop konden wedden.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft de schorsing, die op 17 juni afloopt, bevestigd. Naast de schorsing heeft Sturridge ook een boete van 150.000 pond, omgerekend ruim 170.000 euro, gekregen. „Ik zal me er hard voor maken dat andere spelers in de toekomst gewoon alles tegen hun familie kunnen zeggen zonder dat ze het risico lopen dat ze ervoor bestraft worden”, zei Sturridge in een videoboodschap.