Formule 1 nog tal van jaren naar Melbourne

Nieuw is ook dat vanaf 2023 zowel de Formule 2 als de Formule 3 actief zijn tijdens het Australische raceweekeinde. Tijdens de race van dit jaar, in maart, kwamen over drie dagen liefst 419.000 fans naar Albert Park. De eerste Grand Prix in Melbourne dateert van 1996. De komende jaren worden onder meer de pitstraat en paddock gerenoveerd.

De Australische Grand Prix was jarenlang de seizoensopener. Dit jaar was het de derde race van het seizoen. Ook in 2023 wordt het seizoen waarschijnlijk niet geopend in Australië. Een start in Bahrein, net als dit jaar, lijkt een reëlere optie. Ook andere steden waren geïnteresseerd in de organisatie van de race, waaronder Sydney, maar de nieuwe overeenkomst maakt aan alle onzekerheid een einde.