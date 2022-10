PSV nadert koploper Ajax tot een punt door winst op NEC

NEC is een van de defensief stuggere ploegen in de Eredivisie en dat bewezen de Nijmegenaren in het Philips Stadion, waar PSV de nodige moeite had om de NEC-verdediging stuk te spelen. Al was er in de eerste minuut al een goede kopkans voor Anwar El Ghazi. Jasper Cillessen, de nationale doelman onder de lat bij NEC, redde bekwaam. Uiteindelijk zou El Ghazi alsnog de score openen. Na een goede voorzet van Cody Gakpo schoot hij de bal in de 18e minuut achter Cillessen. Het was al de tiende assist van Gakpo dit seizoen in de Eredivisie en de vijftiende in totaliteit.

Geen Branthwaite, Max en Sangaré

In vergelijking met de thuiswedstrijd tegen Arsenal van afgelopen donderdag had PSV-trainer Ruud van Nistelrooy drie nieuwe spelers aan de aftrap gebracht. Jordan Teze en Armando Obispo keerden terug in de basis, terwijl Luuk de Jong voor het eerst sinds zijn blessure aan de aftrap verscheen. Jarrad Branthwaite en Ibrahim Sangaré namen plaats op de bank, terwijl Philipp Max helemaal ontbrak in de selectie.

Het was de middag van de VAR in Eindhoven. Sander van der Eijk kwam meerdere keren op de lijn bij scheidsrechter Martin van den Kerkhof en ook bij de openingsgoal van El Ghazi bekeek Van der Eijk de beelden. NEC protesteerde omdat De Jong buitenspel stond in de lijn van het schot, maar Van der Eijk beoordeelde het na het bekijken van de beelden niet als hinderlijk buitenspel.

Verderop in de eerste helft haalde Van der Eijk wel een streep door een doelpunt van De Jong. Niet vanwege de zwieper die Gakpo in de aanloop naar de goal had uitgedeeld aan NEC-verdediger Ivan Marquez en waartegen flink werd geprotesteerd bij NEC, maar vanwege buitenspel.

Penalty

En zo ging PSV slechts met een minimale marge de rust in. Direct aan het begin van de tweede helft werd de voorsprong echter verdubbeld en De Jong kreeg alsnog zijn goal achter zijn naam. De aanvoerder van PSV benutte een strafschop koeltjes, nadat Simons onderuit was geduwd door NEC-verdediger Philippe Sandler. Ook hier kwam de VAR op de lijn, want Van der Eijk had zo zijn twijfels over de strafschop, maar na het bekijken van de beelden bleef Van den Kerkhof bij zijn beslissing.

Met een 2-0 voorsprong op zak kon Van Nistelrooy gaan wisselen met het oog op de resterende duels tot de winterstop. Joey Veerman, El Ghazi en De Jong gingen na ruim een uur naar de kant. Voor hen in de plaats kwamen Guus Til, Sangaré en Noni Madueke in het veld. Die laatste wist de score in de slotfase op te voeren tot 3-0. Het betekende de eerste seizoensgoal voor de Engelsman, die maandenlang aan de kant stond met een enkelblessure.

Dat doelpunt betekende de 3000e thuistreffer van PSV in de Eredivisie, waarmee Madueke in een illuster rijtje is gekomen. De 1e werd gemaakt door Coen Dillen, de 1000e door Jung-Moo Huh en de 2000e door Mateja Kezman.

