PSV heeft beste papieren voor Malik Tillman

Technisch directeur Earnest Stewart gaf eerder dit seizoen aan minder frequent spelers te willen gaan huren, maar zou voor Tillman een uitzondering willen maken. Ook met het oog op de ontwikkeling van Isaac Babadi, die zich sterk heeft gemanifesteerd in de voorbereiding en een mooie toekomst wordt toegedicht. Met een huurling als concurrent op zijn positie houdt PSV het perspectief voor Babadi in de komende jaren intact.

Bekijk ook: Sterk PSV klopt Feyenoord en verovert Johan Cruijff Schaal

Eerder deze zomer werd PSV in verband gebracht met Charles De Ketelaere voor de positie die vrij is gekomen door het vertrek van Xavi Simons. Voor de wedstrijd tegen Feyenoord gaf technisch directeur Earnest Stewart aan dat De Ketelaere, die in Italië nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Atalanta, geen optie meer is. „We zijn met iets anders bezig”, vertelde Stewart voor de camera van ESPN.