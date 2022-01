’Geklaag om bal over de lijn bewijst mentale zwakte PSV’

Driessen: „PSV had erna nog meer dan genoeg tijd om in elk geval de gelijkmaker te forceren. Mentaal zwak om het dan alleen over dat moment te hebben.” Ook gaat hij in op het handelen van coach Roger Schmidt, die nog steeds niet heeft bijgetekend bij PSV.

Verweij heeft weer het laatste transfernieuws: „Ajax gaat een ultieme poging wagen om Steven Bergwijn te halen. En ze hebben een Braziliaans talent op het oog.”

Ook gaat het over weer een nieuwe target van Feyenoord: Jorrit Hendrix.

Verder in Kick-off: Rai Vloet niet meer welkom bij Heracles, de meest opvallende spelers over de grens, en welke trainer vliegt er als eerste uit?

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: