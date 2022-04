Ajax wint tegen Zwolle weer eens eenvoudig en met fraaie goals

De basisopstelling van de Amsterdammers kende enkele verrassingen. Zo koos Erik ten Hag niet voor een driemansvoorhoede en werden Steven Berghuis en Edson Alvarez op de bank geposteerd. Youri Regeer kreeg hierdoor zijn eerste basisplek in de Eredivisie en ook Kenneth Taylor verscheen weer aan de aftrap.

Blijkbaar was het voor de Ajacieden nog even aftasten hoe alles precies stond, want al binnen 40 seconden was PEC dicht bij de 0-1. Maarten Stekelenburg zat mis bij een voorzet van Thomas van der Belt, maar Chardi Landu kopte over. Vier minuten later speelde Ajax zich voor het eerst in kansrijke positie, maar het schot van Ryan Gravenberch miste zowel kracht als richting. Na een aantal kleine kansjes in een begin, waarbij een van richting veranderde voorzet van Davy Klaassen eigenlijk het gevaarlijkst was, duurde het lang voordat een van beide ploegen weer gevaarlijk werd.

Op het halfuur was daar ineens Dusan Tadic. De Ajax-aanvoerder kreeg een diepe bal van Taylor en nam deze vanaf een meter of achttien in een keer op de pantoffel richting de verre hoek. Kostas Lamprou dook nog wel, maar was kansloos. Enkele minuten later had het alweer gelijk kunnen zijn, maar Daishawn Redan kreeg de bal achter zich en zijn poging met de hak vloog hoog over. Verder was het Ajax dat het tempo opvoerde, alleen werd Lamprou niet nogmaals verslagen door schoten van Tadic en Mohammed Kudus. De Ghanees knalde ook nog eens vanuit een lastige hoek over.

Kort na rust was het wel 2-0. Jurriën Timber raakte nog de paal na een goed passje van Tadic, waarna het voor Davy Klaassen een koud kunstje was om binnen te tikken. Een kwartier later had het ook 3-0 moeten zijn voor de Amsterdammers, nadat de net ingevallen Devyne Rensch en Tadic Sebastien Haller vrijspeelden. De topscorer van de Eredivisie mikte wonderwel over het doel.

Tien minuten voor tijd viel de derde wel. Het was Klaassen die met een prachtig schot richting de verre kruising Ajax naar een makkelijke zege schoot. De laatste zes wedstrijden won de koploper van de Eredivisie allemaal, maar in vijf van de zes gevallen was de marge slechts een. Bovendien werd het verschil dan vaak pas in de slotminuten gemaakt. Dat was tegen Zwolle niet het geval, hoewel de nummer zeventien van de Eredivisie best wat kansjes kreeg. De ploeg van Dick Schreuder kon alleen nooit toeslaan, waardoor Ajax het gat met PSV voorlopig weer vergroot tot zeven punten.