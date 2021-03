Andrei Rublev schakelt Stefanos Tsitsipas uit en is eerste finalist in Ahoy

Voor de 23-jarige Rublev, die na ruim anderhalf uur zijn eerste wedstrijdpunt benutte met een volley, was het al zijn negentiende zege op rij op het niveau van ATP 500-toernooien. Hij won vorig jaar de toernooien van Wenen, Sint-Petersburg en Hamburg. De langste zegereeks op het ATP 500-niveau staat op naam van Roger Federer, die tussen 2014 en 2016 28 overwinningen op rij boekte.

Vermoeid

Zowel Tsitsipas als Rublev had vrijdag ruim tweeënhalf uur nodig om zich bij de laatste vier te scharen. Tsitsipas maakte ’s avonds ook nog zijn opwachting in het dubbelspel en oogde wat vermoeid in de halve eindstrijd. Hij sleepte er in de tweede set met moeite nog een tiebreak uit, maar daarin was hij slordig en schonk hij Rublev snel een riante voorsprong.

Zondag neemt Rublev het in de finale op tegen de Kroaat Borna Coric of Marton Fucsovics uit Hongarije. Rublev kan de eerste Russische winnaar van het toernooi worden sinds Michail Juzhny in 2007.

Rublev maakt voor de vierde keer zijn opwachting in het hoofdtoernooi in Ahoy. Nog nooit kwam de nummer 8 van de wereld voorbij de kwartfinales.