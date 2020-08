Voetbaltrainer Henk Wullems (84) overleden

Wullems was al enige tijd ziek na een herseninfarct, laat zijn familie aan het ANP laten weten.

Wullems was trainer bij clubs als Willem II, NAC, Vitesse. Go Ahead Eagles en Excelsior en later nog AZ. Met NAC won hij in 1973 de enige KNVB-beker van de club uit Breda, door in de finale NEC te verslaan. Een jaar later stond hij opnieuw met de Bredanaars in de finale, maar werd er verloren van PSV.

Vanaf halverwege jaren negentig was Wullems vooral actief in Indonesië, waar hij met PSM Makassar landskampioen werd. Van 1996 tot en met 1998 leidde hij het Indonesisch voetbalelftal.

Wullems wordt zaterdag gecremeerd in Tilburg.