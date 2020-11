Medici van autosportfederatie FIA: ’Schiet van alles door je hoofd’

„We zagen op de beelden die vuurbal, maar toen we ter plekke arriveerden zagen we alleen de achterkant van de auto”, doelde dokter Roberts op de auto van Grosjean, die doormidden was gebroken. „Vervolgens zagen we het gat in de boarding. Het leek wel een oven daar. Een marshall met een brandblusser zorgde ervoor dat de vlammen even minder werden, waardoor we hem snel over de muur konden helpen.”

Van der Merwe, sinds 2009 bestuurder van die bolide: „Wij moeten de risico’s ook verdelen. Ian is de dokter, het is belangrijk dat hij hulp kan verlenen. Ga je direct naar ’binnen’, of wacht je even? Er is van alles wat er door je hoofd schiet op dat moment.”

Volgens de medici was het incident met Grosjean iets unieks. Ze zijn zelden getuige van zulke enorme crashes. Eens in de vijf jaar gebeurt iets, wat ’normale’ gevallen overstijgt. „En zoveel vuur, dat komt gelukkig niet vaak meer voor”, weet Roberts. „We bespreken elke dag alle scenario’s. Dus ook voor het geval er brand is, of als er een auto op de kop ligt zoals gebeurde met Lance Stroll. Vergeet niet dat dit geen tweemansshow is. We hebben ook een nationale dokter en een heel medisch team, plus alle marshalls. Ze hebben allemaal hun werk gedaan.”