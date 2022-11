Premium Het beste van De Telegraaf

Vechtmachine PSV laat tanden zien en pijnigt Ajax

Door Jeroen Kapteijns

Gutierrez achtervolgt Kudus. De Mexicaan staat wellicht symbool voor PSV momenteel. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het is lang niet alles goud wat er blinkt, maar onder Ruud van Nistelrooy is PSV wel weer een team geworden dat zijn tanden laat zien in toppers. Met de 1-2 zege op Ajax in de Johan Cruijff ArenA maakten de Brabanders een einde aan een periode van zeven jaar, waarin geen enkele Eredivisie-wedstrijd in Amsterdam werd gewonnen. Vorig seizoen werd het toen door Roger Schmidt getrainde PSV door het Ajax van Erik ten Hag nog met een 5-0 nederlaag huiswaarts gestuurd.