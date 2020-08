Kassa voor Marc Wilmots: zes miljoen voor half jaar werk in Iran

Het oordeel van de FIFA zorgde voor felle kritiek in de Iraanse sportmedia, die 6 miljoen euro overdreven vinden voor een halfjaar werk. Tijdens die periode trainde Wilmots de Iraanse nationale ploeg tijdens 6 wedstrijden, waarvan er twee pijnlijk werden verloren tegen Bahrein en Irak.

De 51-jarige voormalige bondscoach van het Belgische nationale elftal ondertekende in mei 2019 een contract om Iran naar het WK in Qatar te loodsen. In december vorig jaar kwam er echter al een einde aan de samenwerking, volgens Wilmots omdat „de Iraanse bond zijn contractuele verplichtingen niet nakwam.”

Bron: Het Nieuwsblad