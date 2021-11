PSV’er Eran Zahavi met klachten naar de kant bij Israël

Bondscoach Willi Ruttensteiner haalde Zahavi in de 64e minuut bij een 2-2 naar de kant. Volgens de keuzeheer had de spits iets voelen klikken in zijn knie, al wilde hij daarom niet direct gewisseld worden. „Eran vroeg of hij verder mocht spelen, maar ik zag dat hij niet meer fit was en besloot hem te wisselen.” De speler wordt zaterdag verder onderzocht.

Indien het een erge kwetsuur betreft, zou dat slecht nieuws betekenen voor PSV. Trainer Roger Schmidt kampt al met een flinke lijst blessuregevallen in met name aanvallend opzicht. Cody Gakpo, Noni Madueke, Yorbe Vertessen en Davy Pröpper ontbraken allemaal in de laatste wedstrijd tegen Fortuna Sittard, terwijl Jordan Teze in dat duel uitviel.

Israël verloor uiteindelijk met 4-2 van Oostenrijk. Het WK in Qatar raakte voor aanvang van het duel al definitief uit het zicht, omdat Schotland met 0-2 had gewonnen van Moldavië. De Schotten gaan hierdoor naar de play-offs, terwijl Denemarken al geplaatst is voor het toernooi als groepswinnaar.