UFC-ster Pannie Kianzad toont met trots brute verwondingen in gezicht

Kianzad verloor twee van haar voortanden en haar neus was flink gekneusd na haar brute zege op Lansberg. Na afloop liet de in Iran geboren maar voor Zweden uitkomende Kianzad met trots haar missende voortanden zien.

,,Ik kan me maar een glimp van het gevecht herinneren”, zei ze aldus Mirror. ,,Voor m’n gevoel was ik in de eerste ronde de betere van de twee. In de tweede ronde lag ik ineens op de grond. Ik snapte er niks van. Was dit een knock out? Het ging zo snel, dus ze had deze ronde kunnen winnen.”

In de derde ronde vocht ze zich weer terug in het gevecht. ,,Mijn handen voelden scherp.”