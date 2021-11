Doelman Maduka Okoye levert Sparta recordbedrag op

De verkoop van de Duits-Nigeriaanse doelman brengt Sparta een recordbedrag op van minimaal 5 miljoen euro en door variabelen mogelijk oplopend tot 7 miljoen euro. De grootste transfer van Sparta tot nu toe was die van Marvin Emnes naar Middlesbrough in 2008. De aanvaller bracht 4 miljoen euro op.

Technisch directeur Henk van Stee van Sparta is erg tevreden over de gesloten deal. „We hebben Maduka Okoye transfervrij overgenomen van Fortuna Düsseldorf in de zomer van 2020 en zijn ontwikkeling was stormachtig. Al snel bleek dat Maduka de onbetwiste nummer één van Sparta ging worden en ook van het Nigeriaanse nationale team. Afgelopen zomer hebben we zijn contract opengebroken tot 2025, maar beide partijen wisten dat een voortijdig vertrek zeer reëel zou zijn.”

Okoye beleefde na de gewonnen wedstrijd zaterdag tegen Willem II (0-3) een paar hectische dagen. Hij vertrok naar Engeland om nader kennis te maken met Watford. „Dat ging heel snel omdat ik een dag later al moest aansluiten bij het nationale team. Uiteraard ben ik enorm trots dat ik in de Premier League mag gaan spelen. Dit wilde ik heel graag, maar ik wil het ook goed afsluiten met Sparta en daarom is dit de beste keuze.”