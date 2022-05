Ajax houdt door gelijkspel zelfde voorsprong op PSV

Ajax begon net zoals vorige week tegen PEC Zwolle in een 4-4-2-formatie. Alleen waar toen Dusan Tadic naast Sébastien Haller stond, was die rol nu voor Brian Brobbey. De captain van de Amsterdammers zakte daarom terug naar het middenveld. De start van de ploeg van Erik ten Hag was sterk. AZ kwam amper met de bal over de middenlijn en er waren al snel een paar dreigende momenten, zonder dat er grote kansen waren.

Bij de eerste keer dat de thuisploeg enigszins in de buurt van Maarten Stekelenburg kwam werd er wel een schot gelost, maar Jesper Karlsson mikte ver naast. Een minuut later werd een poging van de IJslander gesmoord door Jurriën Timber. Voor Ajax duurde het even alvorens de eerste kans daar was, maar Haller kon de voorzet van Nicolas Tagliafico niet binnentikken. Aan de andere kant kreeg Karlsson een derde schietkans, alleen ging zijn schot weer recht op Stekelenburg af.

Juist na een lange fase waarin Ajax een stuk minder het spel controleerde, werd het 0-1. Kenneth Taylor stuurde met een diepe bal zijn boezemvriend Brian Brobbey weg. De spits was simpelweg slimmer dan Pantelis Hatzidiakos en lobte de openingsgoal binnen.

AZ wist dat het uit een ander vaatje moest tappen en kreeg na 32 tellen in de tweede helft ook direct zijn grootste kans. Wederom was het Karlsson die kon aanleggen, maar hij krulde de bal net naast het doel. Even later had Brobbey zijn tweede van de middag kunnen maken, maar hij vond Peter Vindahl op zijn weg.

Daley Blind en Yukimara Sugawara. Ⓒ ProShots

Het werd vervolgens meer een vechtwedstrijd en zo knokte AZ zich naast Ajax. Owen Wijndal gaf voor en Vangelis Pavlidis troefde Daley Blind af om de gelijkmaker binnen te koppen. De thuisploeg werd vervolgens sterker en Ajax rommeliger en een kwartier voor tijd zag de volledige achterhoede Hakon Evjen over het hoofd. Hij kon geheel vrijstaand raak volleren na een afgemeten voorzet van Karlsson. De ingevallen Steven Berghuis gaf voor Ajax even later een gelijkaardige voorzet, maar Haller wist de bal wonderwel niet binnen te tikken.

Ajax knokte zich de voorbije maanden met enige regelmaat in de slotfase naar een (beter) resultaat en stond nu weer voor diezelfde opdracht. Vijf minuten voor tijd werd de mentale weerbaarheid van de ploeg weer omgezet in een doelpunt. Wederom gaf Berghuis goed voor - dit keer met een corner - en Edson Alvarez kopte overtuigend de bal tegen de touwen.

De koploper van de Eredivisie bleek verreweg de meeste krachten over te hebben en meldde zich nog een aantal keer nadrukkelijk met name via hoekschoppen. Zo haalde Bruno Martins Indi de bal nog een keer van de lijn. De volle buit zat er echter niet meer in. En dus komt de 36e landstitel in ieder geval niet dit weekend al naar de Johan Cruijff Arena.

Trainer Ten Hag kan leven met gelijkspel van Ajax bij AZ

Trainer Erik ten Hag kan leven met het gelijkspel van Ajax tegen AZ (2-2). „Ik denk dat dit best een goede uitslag”, zei hij. „We houden het stuur nog steeds in handen, wat er ook gebeurt bij Feyenoord tegen PSV.”

Ajax gaat als koploper de laatste twee speelronden in. Maar PSV kan het verschil met een zege op Feyenoord wel terugbrengen tot 2 punten. „We moeten maar even afwachten wat daar gebeurt, maar we bepalen zelf hoe deze titelrace afloopt”, zei Ten Hag.

„We begonnen goed en domineerden ook zonder dat we al te veel kansen kregen”, vervolgde Ten Hag. „Brobbey maakt een goede goal. Maar in de tweede helft deden we het een stuk minder. En dan geven we ook nog twee doelpunten makkelijk weg. Dat mag natuurlijk niet. Ik ben wel blij hoe we ons dan weer oprichtten. We gingen toch weer voor die 2-2. En Álvarez scoort ook. Dat kan een heel belangrijk doelpunt voor ons zijn.”

Klaassen: het blijft spannend, we hebben het nog in eigen hand

Davy Klaassen sprak van een zware wedstrijd tegen AZ. De koploper van de Eredivisie bleef in Alkmaar steken op een 2-2-gelijkspel. ”2-2 is beter dan 2-1 verliezen”, zei Klaassen bij ESPN, doelend op de late Amsterdamse gelijkmaker.

Ajax had in de eerste helft het initiatief, maar wist slechts een keer te scoren via Brian Brobbey. „We deden het wel aardig en kwamen er best vaak doorheen, maar dan ontbrak de eindpass”, zei Klaassen. „In de tweede helft gingen ze iets hoger druk zetten en behielden wij te weinig de bal. Het lijkt me duidelijk dat het aan de bal beter moet.”

PSV kan Ajax bij een zege op Feyenoord naderen tot op 2 punten. „Het blijft spannend, we gaan zo kijken wat PSV doet en mogen woensdag weer. Gelukkig hebben we alles nog in eigen hand.”

Ajax speelt woensdag thuis tegen Heerenveen en sluit de competitie af met een uitwedstrijd tegen Vitesse.

Blind rekent zich gelijkmaker van AZ aan

Daley Blind baalt van de manier waarop AZ de 1-1 maakte tegen Ajax. „Dat reken ik me zeker aan”, doelde hij op de kopbal van Vangelis Pavlidis. „Ik moet in ieder geval dichter bij bij hem staan. Nu kan hij te makkelijk scoren.”

Ajax speelde uiteindelijk gelijk tegen AZ (2-2), waardoor PSV de achterstand met een uitzege op Feyenoord tot 2 punten verkleint. Trainer Erik ten Hag en Davy Klaassen vertelden dat ze wel konden leven met het gelijkspel tegen AZ, Blind was vooral teleurgesteld. „We begonnen goed maar geven het na rust in korte tijd weg”, doelde hij op treffers van Pavlidis en Håkon Evjen. „Zo kwamen we toch weer in de problemen.”

Blind was wel tevreden over het slotoffensief van zijn ploeg. Edson Álvarez kopte de 2-2 binnen en maakte nog bijna het derde doelpunt van Ajax. „We doen het steeds weer in de slotfase”, zei Blind. „Dat kan geen toeval zijn. We hebben veel blessures en nu viel Brobbey ook nog uit. De spoeling is dun, maar we kunnen nog steeds een goede ploeg opstellen. Met de juiste mentaliteit moeten we het redden.”

Ajax sluit de competitie af met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen en een uitduel met Vitesse.

Ajax tast nog in het duister over ernst blessure Brobbey

Ajax-trainer Erik ten Hag weet nog niet of hij dit seizoen nog een beroep kan doen op Brian Brobbey. De spits viel zondag tijdens de uitwedstrijd tegen AZ (2-2) geblesseerd uit met ogenschijnlijk een kuitblessure. „Het kan echt een blessure zijn, maar het zou ook nog kunnen dat het een krampaanval was”, zei Ten Hag. „We weten het nog niet. We moeten maar even afwachten.”

Brobbey verscheen aan de aftrap voor het duel met AZ en was opnieuw belangrijk. Hij tekende vlak voor rust voor de openingstreffer. Brobbey keerde tijdens de winterstop op huurbasis terug van RB Leipzig. Hij maakte ook al belangrijke doelpunten tijdens uitduels met FC Utrecht, PSV en NEC.

Ajax heeft veel geblesseerde spelers. Antony, Lisandro Martínez, Remko Pasveer, Ryan Gravenberch en Perr Schuurs komen dit seizoen niet meer in actie.