Titelstrijd na boeiend gelijkspel tussen Ajax en AZ weer spannend

Ajax begon net zoals vorige week tegen PEC Zwolle in een 4-4-2-formatie. Alleen waar toen Dusan Tadic naast Sébastien Haller stond, was die rol nu voor Brian Brobbey. De captain van de Amsterdammers zakte daarom terug naar het middenveld. De start van de ploeg van Erik ten Hag was sterk. AZ kwam amper met de bal over de middenlijn en er waren al snel een paar dreigende momenten, zonder dat er grote kansen waren.

Bij de eerste keer dat de thuisploeg enigszins in de buurt van Maarten Stekelenburg kwam werd er wel een schot gelost, maar Jesper Karlsson mikte ver naast. Een minuut later werd een poging van de IJslander gesmoord door Jurriën Timber. Voor Ajax duurde het even alvorens de eerste kans daar was, maar Haller kon de voorzet van Nicolas Tagliafico niet binnentikken. Aan de andere kant kreeg Karlsson een derde schietkans, alleen ging zijn schot weer recht op Stekelenburg af.

Juist na een lange fase waarin Ajax een stuk minder het spel controleerde, werd het 0-1. Kenneth Taylor stuurde met een diepe bal zijn boezemvriend Brian Brobbey weg. De spits was simpelweg slimmer dan Pantelis Hatzidiakos en lobte de openingsgoal binnen.

AZ wist dat het uit een ander vaatje moest tappen en kreeg na 32 tellen in de tweede helft ook direct zijn grootste kans. Wederom was het Karlsson die kon aanleggen, maar hij krulde de bal net naast het doel. Even later had Brobbey zijn tweede van de middag kunnen maken, maar hij vond Peter Vindahl op zijn weg.

Daley Blind en Yukimara Sugawara. Ⓒ ProShots

Het werd vervolgens meer een vechtwedstrijd en zo knokte AZ zich naast Ajax. Owen Wijndal gaf voor en Vangelis Pavlidis troefde Daley Blind af om de gelijkmaker binnen te koppen. De thuisploeg werd vervolgens sterker en Ajax rommeliger en een kwartier voor tijd zag de volledige achterhoede Hakon Evjen over het hoofd. Hij kon geheel vrijstaand raak volleren na een afgemeten voorzet van Karlsson. De ingevallen Steven Berghuis gaf voor Ajax even later een gelijkaardige voorzet, maar Haller wist de bal wonderwel niet binnen te tikken.

Ajax knokte zich de voorbije maanden met enige regelmaat in de slotfase naar een (beter) resultaat en stond nu weer voor diezelfde opdracht. Vijf minuten voor tijd werd de mentale weerbaarheid van de ploeg weer omgezet in een doelpunt. Wederom gaf Berghuis goed voor - dit keer met een corner - en Edson Alvarez kopte overtuigend de bal tegen de touwen.

De koploper van de Eredivisie bleek verreweg de meeste krachten over te hebben en meldde zich nog een aantal keer nadrukkelijk met name via hoekschoppen. Zo haalde Bruno Martins Indi de bal nog een keer van de lijn. De volle buit zat er echter niet meer in. En dus komt de 36e landstitel in ieder geval niet dit weekend al naar de Johan Cruijff Arena.