FC Groningen gaat ver voor Strand Larsen

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus heeft aangegeven een poging te wagen om Strand Larsen binnenboord te houden door hem een verbeterde aanbieding te doen. ,,Laat ik voorop stellen, dat we allemaal heel trots zijn op de ontwikkeling van Jørgen. De stappen die hij heeft gemaakt bij FC Groningen. Ik kan me nog goed herinneren, dat we hem twee jaar geleden zagen voetballen in Noorwegen. Daar zagen we een spits met heel mooie voorwaarden. Een mooie lengte, een mooie snelheid, een goede basistechniek, die nog niet echt veel scoorde maar waarin wij veel potentie zagen. Als je dan ziet wat voor stappen Jørgen de afgelopen twee jaren bij FC Groningen heeft gezet. Dat is waar wij voor staan en wat wij graag willen. Dat dan andere clubs geïnteresseerd zijn, is dat eigenlijk hartstikke mooi. Maar we zitten nu in de situatie, dat we heel ambitieus zijn als FC Groningen en dat we graag willen presteren”, heeft td Fledderus verteld in een interview met het clubkanaal.

,,De afgelopen jaren hebben we erg veel geld verdiend op de transfermarkt, wat erg goed en mooi is voor de club. Maar uiteindelijk ben je een voetbalclub, die wil presteren en daarom willen we eigenlijk Jørgen graag houden. Dat hebben we aan de voorkant duidelijk gemaakt aan Jørgen. In een open gesprek zijn we uiteindelijk gekomen tot een strategie, waarbij we hebben gezegd ‘in principe willen we je houden bij FC Groningen en alleen voor de absolute hoofdprijs zullen we je verkopen. En om het duidelijk te maken voor jou en om niet ruzie te hebben bij elk bod zeggen we voor dit bedrag kun je gaan.’ Die afspraak gold tot en met de laatste oefenwedstrijd Osasuna en dat bedrag is niet op tafel gekomen.”

Waardering

„Die afspraak is nu van tafel en proberen wij er alles aan te doen om Jørgen binnenboord te houden en tevreden te houden. Er zijn twee biedingen geweest van Bologna en er zijn nu ook twee biedingen geweest van Middlesbrough, die een stuk hoger liggen dan die van Bologna. Het is ook logisch, dat Jørgen dat soort stappen wel ziet zitten. Maar hij begrijpt ons als club ook wel heel goed. Dat is hoe de gesprekken tot nu toe verlopen. Wij willen nu graag met Jørgen in gesprek om te laten zien, dat we veel waardering voor hem hebben en dat we zijn rol in de groep superbelangrijk vinden en dat hij een opwaardering van zijn contract verdient. Dat is de status op dit moment. We gaan er in ieder geval alles aan doen om Jørgen binnenboord te houden met een tevreden gevoel. Misschien dat hij later dan nog een heel mooie stap kan zetten.”