Verloren finale Van de Zandschulp dreunt ook na bij coach Paul Haarhuis

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

De verloren finale in München onderstreept dat Botic van de Zandschulp mentaal nog grote stappen moet zetten. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een dag na de dramatische verloren finale van Botic van de Zandschulp in München spookt de wedstrijd nog continu door het hoofd van Paul Haarhuis (57). De coach stond de nummer 29 van de wereld afgelopen week bij en realiseert zich dat ze héél dicht bij een uniek moment waren. „Het duurt nog wel even voor we deze nederlaag een plekje kunnen geven. Het is echt ongelofelijk zuur.”