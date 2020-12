Rector stapt op na beschuldigingen taalfraude bij Luis Suárez

De universiteit in Perugia is verantwoordelijk voor het examen dat de Uruguayaanse spits in september deed, om zo in aanmerking te komen voor een Italiaans paspoort en daarmee zijn mogelijke transfer naar Juventus te versnellen.

In een open brief op de website van de universiteit zegt Grego "met opgeheven hoofd op te stappen". Begin december werd de rector samen met drie werknemers van de universiteit voor acht maanden geschorst wegens schending van het beroepsgeheim met winstoogmerk en verschillende gevallen van schriftvervalsing. "Ik heb altijd gehandeld met eerlijkheid en fatsoen", zegt Grego, die de beschuldigingen weerspreekt.

De Italiaanse politie concludeerde kort na het afnemen van de taaltest dat de onderwerpen van het examen waren besproken met Suárez en dat de score al vóór de test was toegekend. Inmiddels loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van Fabio Paratici, directeur voetbalzaken van Juventus.

De 33-jarige Suárez ging mede vanwege alle problemen met de taaltest niet naar Juventus, maar naar de Spaanse club Atlético Madrid.