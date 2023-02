Na Márquez ook rood voor Sandler geseponeerd Weer blijkt rode kaart NEC tegen Feyenoord onterecht gegeven

Rood voor NEC-verdediger Philippe Sandler. Ⓒ Pro Shots

De rode kaart die NEC-verdediger Philippe Sandler woensdagavond in de KNVB-beker kreeg is geseponeerd. Daardoor kan de club uit Nijmegen zaterdag een beroep op hem doen in de thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen Cambuur, dat laatste staat in de Eredivisie.