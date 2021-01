’Advocaten hard aan het werk met nieuw contract Lewis Hamilton’

„De advocaten zijn hard aan het werk, maar voor de eerste Grand Prix van dit jaar in Bahrein moet er natuurlijk wel iets op papier staan”, zei teambaas Toto Wolff op de Oostenrijkse televisie.

Wolff twijfelt er naar eigen zeggen nog steeds niet over dat het contract rondkomt. Het is de boodschap die Mercedes continu verkondigt bij vragen over de onderhandelingen met Hamilton. Het salaris en de contractduur lijken de grootste pijnpunten te zijn. Wolff heeft zelf een derde van de aandelen van het Formule 1-team in handen en gaf eind vorig jaar aan dat hij nog zeker drie jaar teambaas blijft. Verhalen waarin beweerd wordt dat de Duitse renstal George Russell gebruikt als drukmiddel in de onderhandelingen, wuift de Oostenrijker weg.

Russell verving vorig jaar in de Grote Prijs van Sakhir de positief op het coronavirus geteste Hamilton en maakte meteen grote indruk in de Mercedes-bolide. „In onze relatie met Lewis zijn dreigementen niet nodig. De relatie is werkelijk heel solide; we hebben samen grote successen gevierd en willen dat in de toekomst blijven doen.”