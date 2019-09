AZ laat kwetsbaar Sparta kansloos

De Alkmaarse ploeg nam in het stadion van ADO Den Haag, het tijdelijke onderkomen na de dakproblemen in het eigen complex, al in de eerste helft ruim afstand (4-1). Daardoor kon de ploeg van trainer Arne Slot na de pauze het duel rustig uitspelen: 5-1.

Oussama Idrissi en Myron Boadu kwamen beiden twee keer tot scoren. Calvin Stengs tekende voor twee assists. Boadu (18 jaar en 243 dagen) is nu de jongste AZ-speler die twee doelpunten heeft gemaakt in een eredivisieduel.

AZ begon zwak aan het duel. Doelman Marco Bizot en verdediger Jonas Svensson wisten zich gezamenlijk geen raad met een riskante terugspeelbal van Stijn Wuytens waarna Abdou Harroui de bal richting het lege doel schoot. Ron Vlaar kon met een wanhopige sprint een treffer niet voorkomen (0-1).

AZ herstelde zich snel van de valse start. Sparta, dat op eigen helft veel te veel ruimte weggaf, had geen verweer tegen het soepele positiespel van de Alkmaarders, die al bij de rust het vizier op Partizan konden gaan richten. Teun Koopmeiners benutte in de slotfase nog een strafschop: 5-1.