Heracles heeft geen kind aan Excelsior

Mattheij kreeg het al vroeg in de wedstrijd aan de stok met scheidsrechter Siemen Mulder. De Excelsior-verdediger claimde een strafschop, omdat hij vond dat hij bij een vrije trap aan zijn shirt werd getrokken in het zestienmetergebied. Later in de eerste helft ontving Mattheij binnen tien minuten tweemaal geel, na overtredingen op Brandley Kuwas en Samuel Armenteros.

Jurgen Mattheij moet na 34 minuten met twee keer geel naar de kant. Ⓒ ANP Pro Shots

Het maakte een einde aan de aanvallende intenties van de Rotterdammers, die tot dan toe een licht veldoverwicht hadden. Tegen tien man kwam Heracles eenvoudig tot scoren. Een afzwaaier caramboleerde via Kuwas' lichaam tegen de lat, die daarna de bal wel onder controle kreeg en raak schoot tegen zijn oude club.

In de tweede helft profiteerde Heracles optimaal van het numerieke overwicht. Thomas Bruns maakte, na een één-tweetje met Peter van Ooijen, zijn eerste doelpunt van het seizoen. De 3-0 kwam van de voet van de opgekomen Mike te Wierik, die een voorzet van Bruns binnentikte. Het slotakkoord was voor de Zweed Kristoffer Peterson, die een voorzet van zijn landgenoot Samuel Armenteros binnenkopte.

Excelsior wacht al sinds 19 november, toen het Sparta versloeg (3-2), op een overwinning. De ploeg van Mitchell van der Gaag is afgezakt naar de zestiende plek in de eredivisie en heeft een relatief zwaar programma voor de boeg.