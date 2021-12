Denzel Dumfries: ’Hier heb ik heel lang van gedroomd’

Twee minuten nadat de 25-jarige back uit Nederland Matias Vina met een goede ijzersterke actie van de aansluitingstreffer hield, produceerde Dumfries zijn eerste treffer voor de grootmacht uit Noord-Italië. De Oranje-international is nu de tiende Nederlander die voor Inter het net heeft gevonden in de Serie A. Hij trad in de voetsporen van spelers als Wim Jonk, Dennis Bergkamp en Clarence Seedorf.

Dumfries reageerde zeer content op zijn prachtgoal en genoot zeer van de blijheid van zijn ploeggenoten. „Ik was zeer verheugd over de reacties van mijn ploeggenoten na mijn doelpunt. Voor de wedstrijd hadden we het over mijn mogelijk eerste doelpunt voor Inter. Het is prachtig om voor het eerst te scoren”, zei de de dolblij oud-PSV’er, die tijdens het afgelopen EK ook twee keer doel trof voor Nederland. „Behalve de goal was het algehele gevoel ook heel positief. We speelden geweldig en domineerden. Ik ben erg blij, want mijn optredens zijn steeds beter geworden sinds ik hier ben aangekomen.”

Dumfries kopt heerlijk binnen. Ⓒ EPA

Opnieuw had Dumfries fijne woorden over voor zijn ploeggenoten. „Die hebben mijn steeds helpen verbeteren. Deze titelrace zal tot het uiterste gaan.” De geboren Rotterdammer zei ook nog: „Ik heb hier zo lang van gedroomd. Ik wil deze goal opdragen aan mijn zwangere vriendin. Ik dacht aan haar en mijn familie.”

Inter staat na zestien speelronden op de tweede plek in de Serie A. De achterstand is drie punten op stadgenoot AC Milan. Inter heeft een punt meer dan Napoli en twee punten meer dan Atalanta Bergamo.