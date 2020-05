Michael Schumacher verkozen tot meest invloedrijke persoon uit F1-geschiedenis

De verkiezing werd onderverdeeld in vier categorieën: coureurs, teambazen, mensen die verantwoordelijk waren voor grote innovaties en zogenaamde 'game changers' die de F1 als sport veranderden. In iedere categorie waren er acht geselecteerden.

Er werd een knock-out systeem gehanteerd waarbij de racefans tijdens iedere ronde een keuze moesten maken tussen twee personen. Opvallend daarbij was dat Lewis Hamilton en Max Verstappen meteen al in de eerste ronde sneuvelden. In iedere categorie won er één persoon die het vervolgens in de halve finales moest opnemen tegen iemand uit een andere categorie.

Schumacher won het in de categorie ’coureurs’ van Niki Lauda, Ayrton Senna en Juan Manuel Fangio. Schumacher moest het in de halve finale vervolgens opnemen tegen Enzo Ferrari en pakte ’de winst’ met 54 procent van de stemmen.

Een nipte overwinning, maar het liet de ’Rekordmeister’ wel doorstoten naar de finale waarin hij het moest opnemen tegen voormalig F1-baas Bernie Ecclestone. Schumacher kreeg daarin 61 procent van de stemmen achter zijn naam en werd zo door de F1-fans. verkozen tot meest invloedrijke persoon in de historie van de Formule 1.