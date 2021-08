Mercedes kondigt na succes Nyck de Vries afscheid uit Formule E aan

Het Mercedes-Benz EQ Formula E Team maakte in 2019 zijn entree in de elektrische tegenhanger van de Formule 1. Na drie jaar vinden de hoogste bazen het vanuit strategisch oogpunt echter alweer mooi geweest.

„De Formule E is een goed vehikel gebleken om onze expertise te tonen, maar in de toekomst gaan we ons concentreren op de Formule 1”, aldus topman Markus Schäfer, die in de koningsklasse wil blijven inzetten op elektrische ontwikkelingen. „In de Formule 1 kunnen we onze technologieën testen in de meest intense competitie van de autowereld.”

Het is nog onduidelijk of De Vries en Mercedes het avontuur in de Formula E samen afsluiten. De Nederlander, die over een aflopend contract beschikt, hield tot dusver zijn opties open.

Woensdag lijkt hij in een bericht op Instagram te hintten op nog een jaar in een elektrische Mercedes. ,,Het vertrek uit de Formule E is verdrietig, maar aan de andere kant is er nog een seizoen te gaan. Let’s go for it again, team!”

De naam van De Vries werd de laatste tijd ook meermaals in verband gebracht met het Formule 1-team Williams. De Britse renstal raakt George Russell mogelijk kwijt aan Mercedes, waar Valtteri Bottas volgens geruchten op de schopstoel zit.

Toto Wolff, de teambaas van het F1-team van Mercedes en tevens aandeelhouder bij Williams, ziet het in ieder geval in De Vries zitten. De Oostenrijker stelde dat de Formule 2-kampioen van 2019 het zou verdienen om in de Formule 1 te rijden. „Ik voel me vereerd. Het is altijd leuk om zoiets te horen, maar het is nog vrij vroeg, hè. Er is nog niets duidelijk”, benadrukte De Vries.