Dumoulin ziet Yates Giro kiezen boven Tour

Yates wil pieken in de Giro d’Italia en op de Olympische Spelen. De Tour de France, waarin hij dit jaar twee etappes won, laat hij in 2020 schieten. Voor Tom Dumoulin, die met Jumbo-Visma wel meedoet aan de Ronde van Frankrijk, zal het een concurrent minder zijn in de strijd om de gele trui.

Yates leek in 2018 met drie ritzeges op weg naar de eindzege in de Giro tot een inzinking in de slotweek hem deed terugvallen naar de 21e plaats. Later dat jaar won hij wel de Ronde van Spanje.

Dit jaar startte hij als een van de favorieten in Italië, maar werd hij slechts achtste. „De Giro is een wedstrijd met veel charme en karakter. De fans zijn gepassioneerd, het parcours is interessant en er wordt altijd agressief gekoerst. Daar houd ik van”, meldde Yates, die erkende dat hij dit jaar niet op zijn best was. „Nu wil ik er terugkeren in de best mogelijke vorm.”

Yates begint zijn seizoen in de Tour Down Under.