Verstappen: ’Mercedes zal problemen wel onder controle hebben’

En regen en Verstappen, dat is normaal gesproken een goed huwelijk. Al was hij juist in de Oostenrijkse hitte begin deze maand de koning op de Red Bull Ring, mede door de koelingsproblemen bij het beste team: Mercedes.

„Maar Mercedes komt met een nieuw chassis, dus ze zullen de problemen met de koeling wel onder controle hebben”, rekent Verstappen zich ook in die omstandigheden nog niet rijk. „Het maakt mij niet zoveel uit. Regen zou ook prima zijn. Vorig jaar hadden we tijdens de natte kwalificatie in Hongarije problemen met de vloer, maar dat hebben we wel verholpen.”

De Limburger ziet dat zijn team Red Bull Racing hard werkt om het gat met Mercedes te verkleinen. „Natuurlijk is het gat nog groter dan ik wil, maar we komen wel dichterbij”, stelt Verstappen, die in ieder geval de laatste weken kan vechten met Ferrari. „Ik zal nog niet zeggen dat we Ferrari voorbij zijn, maar we zitten er wel de hele tijd tegenaan. Ze zijn nog steeds enorm snel op het rechte stuk, dus ik kom er niet heel makkelijk voorbij, maar ik kan in ieder geval meedoen.”