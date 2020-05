Binnenkijken: Michael Jordan krijgt peperdure villa maar niet verkocht

Wat opvalt is dat de villa van Jordan al sinds 2013 meerdere malen in de verkoop is gezet, maar telkens zonder succes. Op het moment dat hij er zelf woonde, werd het luxueuze onderkomen nog geschat op een waarde van zo’n 26 miljoen euro.

Wie niet oplet, verdwaalt in de villa. Zo zijn er liefst negen slaapkamers en vijftien badkamers. Verder ontbreekt het nauwelijks aan iets. Zo is er natuurlijk een thuisbioscoop, een fitnessruimte en een zwembad aanwezig, maar ook een indoor basketbalveld, een tennisbaan en zelfs een heuse putting green om te golfen. De totale woonoppervlakte bedraagt zo’n 5000 vierkante meter en het complete perceel telt 28.000 vierkante meter.

’Air Jordan’ wordt gezien als één van de grootste sporters aller tijden. Zijn documentaire The Last Dance, over het laatste succesvolle seizoen bij Chicago Bulls, trekt momenteel miljoenen kijkers.

Te persoonlijke inrichting villa

Jordan wil het peperdure onderkomen toch weer graag van de hand doen. Zo betaalt hij momenteel jaarlijks iets meer dan 90.000 euro aan belastingen. Dat de vraagprijs enorm is gezakt, zou te maken hebben met de te persoonlijke inrichting van de villa. Een nieuwe bewoner moet flink aan de bak om het verblijf naar zijn of haar wens te maken.

In oktober 2013 werd het onderkomen met onderstaande video in de markt gezet. De rondleiding door de villa van Jordan is op YouTube inmiddels ruim vijf miljoen keer bekeken.