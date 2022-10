Geen zorgen Schreuder richting Napoli: ’Waarom zou ik nerveus worden?’

„De ruimtes waren heel klein”, zei Schreuder. „Voorin waren we te statisch en te weinig creatief om het uit elkaar te spelen.”

Ajax kwam kort voor rust op voorsprong via Davy Klaassen. De Amsterdammers lieten na om verder uit te lopen. Go Ahead sloeg uit een counter via Willum Thór Willumsson in de 78e minuut toe.

„Als je naar de wedstrijd kijkt, moet je met 1-0 of 2-0 winnen”, aldus Schreuder. „Het was geen hele goede wedstrijd van ons, maar ik had niet het idee dat Go Ahead aan het aandringen was. Het paste niet in het beeld van de wedstrijd dat het 1-1 zou worden.”

Bekijk ook: Lamlendig Ajax wint niet van Go Ahead Eagles

Ajax ontvangt dinsdag Napoli in de Champions League. „Of ik nerveus begin te worden? Waarom zou ik nerveus moeten zijn? Ik vind dat we beter moeten spelen, daar kijken we naar.”