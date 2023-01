Handballers lijden nipte WK-nederlaag tegen grootmacht Noorwegen

De nederlaag betekent dat Noorwegen als groepswinnaar de hoofdronde ingaat en het Nederlandse mannenteam van de Zweedse bondscoach Staffan Olsson als nummer 2 van de poule verder gaat. Het team neemt de 2 punten van de overwinning op Argentinië mee. Duitsland, Qatar en Servië zijn de drie tegenstanders in hun groep in de hoofdronde. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de kwartfinales.

De Nederlandse handballers zitten in een flow en tonen op hun eerste WK sinds 1961 voor geen enkele ploeg ontzag. Ook niet voor Noorwegen, een topland in het internationale handbal, dat in 2017 en 2019 nog in de finale van het WK stond. Vanaf het begin zette Nederland druk met dynamisch spel en was het genadeloos in de afwerking.

Noorwegen na rust getergd

Onder aanvoering van vedette Steins, topschutter Kay Smits, de robuuste cirkelspeler Samir Benghanem en hoekspeler Jeffrey Boomhouwer liep Nederland gaandeweg de eerste helft uit tot een ruime voorsprong. Met 15-9 was er zelfs een marge van 6 goals. Bij rust leidde Oranje, waar Bart Ravensbergen opnieuw uitblonk op doel, met 17-13.

Na rust keerde een getergd Noorwegen terug op het veld. Binnen tien minuten repareerde de Scandinavische ploeg de achterstand en stond het gelijk: 20-20. Bij de ploeg van Olsson haperde de aanval en gaf de dekking te veel openingen. Bij de Noren was sterspeler Sander Sagosen amper af te stoppen.

’Er had meer ingezeten’

Toch herpakte de Nederlandse ploeg zich. Oranje wist aan te haken bij de Noren, die wel meer overwicht hadden, maar pas in de laatste minuten twee goals afstand wisten te nemen. Het bleek genoeg voor de zege, ook al maakte Smits in de slotseconde nog zijn zevende doelpunt van de wedstrijd.

„Als we een keer van Noorwegen hadden kunnen winnen, was het vanavond”, zei Steins, die vijf keer scoorde, bij Viaplay. „Er had meer ingezeten, zeker omdat we zo’n goede eerste helft speelden. Ik denk dat we in de tweede helft wat energie tekort kwamen. We konden niet meer met volle kracht aanvallen. Het is zonde dat we niet winnen, maar we kunnen ons meten met de beste landen en dat is een goed teken.”