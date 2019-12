Leicester helpt Liverpool verder richting titel

Tim Krul stond tussen de palen bij Norwich, en hij zag hoe zijn ploeggenoot Teemu Pukki de bezoekers halverwege de eerste helft aan de leiding bracht. Een eigen doelpunt van Krul (na een kopbal van Jamie Vardy) zorgde nog voor rust voor de 1-1, maar verder kwam Leicester niet. Daardoor heeft Liverpool nu een voorsprong van tien punten op de kampioen van 2016.

Chelsea verloor voor de vierde keer in vijf Premier League-duels. Zonder de geblesseerde Nathan Aké nam Bournemouth via een treffer in de slotfase van Dan Gosling de volle buit mee: 0-1. Anwar El Ghazi speelde tachtig minuten mee bij Aston Villa, dat met 2-0 onderuit ging bij Sheffield United. Het Nederlandse onderonsje bij Burnley tegen Newcastle United werd beslist in het voordeel van Erik Pieters. Zijn ploeg won met 1-0 van The Magpies, waar Jetro Willems in de basis stond.

