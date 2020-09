Max Verstappen grapt: ’Pole als ik tweede chicane afsnijd’

„In 2018 kwam ik hier wel als derde over de streep, maar stond ik niet op podium door een straf. Die ervaring heb ik al een paar keer gehad, dus ik raak eraan gewend”, knipoogde de Limburger, doelend op zijn tijdstraf (5 seconden) van destijds na een duel met Mercedes-coureur Valtteri Bottas.

De Limburger weet desalniettemin dat het hogesnelheidscircuit normaal gesproken niet op het lijf van Red Bull is geschreven. Of het afschaffen van de zogeheten kwalificatiemodus, waarin teams de motor helemaal openschroeven, veel verschil gaat maken vindt hij nog moeilijk te zeggen. „Onze party mode was niet enorm, dus ik denk niet dat wij veel power verliezen. We zullen zaterdag zien hoe dat bij andere teams is.”

Om vervolgens grappend te vervolgen: „Ik heb hier nog nooit zoveel zelfvertrouwen gehad als nu. Pole position moet lukken, met een halve seconde voorsprong. Tenminste, als ik de tweede chicane afsnijd… Nee, we gaan er natuurlijk alles aan doen. De lange stukken zijn hier vrij lang. Dat is niet ideaal voor ons, maar hopelijk hebben we een goede balans in de bochten om dat enigszins te compenseren.”