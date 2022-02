Weer toernooizege voor Rafael Nadal; Jean-Julien Rojer verliest dubbelfinale

Voor ‘s werelds nummer vijf is het de vierde eindzege in Acapulco. In 2022 won hij eerder al het toernooi in Melbourne en de Australian Open.

Het is voor Nadal de 91e toernooizege uit zijn loopbaan.

Rojer verliest finale van dubbelspel in Acapulco

Jean-Julien Rojer is er niet in geslaagd het tennistoernooi van het Mexicaanse Acapulco op zijn naam te schrijven. De Nederlandse dubbelspecialist en zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador verloren in de finale van een gelegenheidsduo bestaande uit Feliciano López en Stefanos Tsitsipas. De Spanjaard en Griek wonnen in twee sets: 7-5 6-4.

De 40-jarige Rojer en de negen jaar jongere Arévalo hadden tien duels op rij gewonnen. De afgelopen weken schreven ze de toernooien van Dallas en Delray Beach op hun naam.