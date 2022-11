Premium Het beste van De Telegraaf

De concurrentie is gewaarschuwd Impact Suzanne Schulting immens groot op groei Oranje

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Suzanne Schulting. Ⓒ ANP/HH

Shorttrackster Suzanne Schulting kroonde zichzelf tijdens de wereldbeker in Salt Lake City weer tot de koningin van de kilometer, maar er was meer Nederlands succes. Xandra Velzeboer schitterde op de 500 meter met een wereldrecord en goud, en Jens van ’t Wout stal de show bij de mannen. Hij greep op zowel de 500- als 1500 meter verrassend de winst. Je kunt er niet omheen dat de impact van de 25-jarige Schulting op de groei van Oranje in de breedte immens groot is.