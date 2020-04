Edin Dzeko schiet Belgische club in nood te hulp

KV Oostende zit in de financiële malaise en heeft moeite het hoofd boven water te houden. Daarnaast heeft de kustploeg, net zoals zes andere profclubs in België, nog geen proflicentie gekregen voor volgend seizoen.

Dzeko schiet de club echter te hulp door zijn shirt - door Dzeko ondertekend, inclusief de tekst: for KV Oostende - te veilen. Het geld dat de aanvaller van AS Roma voor zijn shirt krijgt, steekt hij in KV Oostende. Het gaat om het shirt dat hij droeg tijdens het Europa League-duel met KAA Gent.

Dat Dzeko KV Oostende een helpende hand biedt is overigens niet geheel verrassend. De Belgische club wordt namelijk sinds kort getraind door Adnan Čustović, die in 2007 nog samenspeelde met Dzeko voor de nationale ploeg van Bosnië-Herzegovina.

Via eBay kan er geboden worden op het shirt van Dzeko. Inmiddels is er al ruim 800 euro geboden. De veilig eindigt over een week.