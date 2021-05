Danilho Doekhi in beeld bij Atalanta en Newcastle

In Groot-Brittannië wordt de verdediger ook in verband gebracht met Norwich City, dat zich afgelopen winter al voor hem meldde, Fulham en Rangers FC.

Omdat het contract van Doekhi bij Vitesse nog maar één jaar doorloopt, zal Vitesse komende zomer zaken moeten doen om de talentvolle verdediger een jaar later niet transfervrij de deur uit te zien lopen. Doekhi, die drie jaar geleden voor 250.000 euro is overgenomen van Ajax, is uitgegroeid tot een van de sterkhouders bij Vitesse. De Arnhemse defensie met daarin Doekhi, die een neef is van ex-international Winston Bogarde, is op die van kampioen Ajax na de minst gepasseerde in de Eredivisie. Het succesteam van Vitesse dreigt na dit seizoen uit elkaar te vallen. Remko Pasveer vertrekt transfervrij naar Ajax, terwijl de uitblinkers Oussama Tannane en Riechedly Bazoer hun zinnen hebben gezet op een transfer. Een stap omhoog die ook lonkt voor Doekhi.

Door de 2-1 zege op PEC Zwolle en de nederlaag van Feyenoord tegen ADO Den Haag heeft Vitesse een grote kans om dit seizoen vierde te worden. De vierde plek geeft recht op deelname aan de derde voorronde van de Conference League komend seizoen.

