’Ten Hag kiest voor gouden formule bij Ajax’

Beluister hier de voetbalpodcast: ’Ten Hag kiest voor gouden formule’

De traditionele top-3 kende afgelopen weekeinde een valse start in de Eredivisie. Regerend kampioen Ajax kwam op bezoek bij Vitesse niet verder dan een 2-2 gelijkspel, PSV liet zich in Enschede verrassen (1-1) door promovendus FC Twente en hetzelfde gebeurde met Feyenoord tegen nieuwkomer Sparta (2-2). Waar ligt de oorzaak en hoe nu verder? Chef voetbal Driessen laat zijn licht schijnen over de prestaties van deze Nederlandse topclubs.

Verder staat voor Ajax dinsdagavond in de derde voorronde van de Champions League de heenwedstrijd tegen PAOK op het programma. Wat kunnen de Amsterdammers in de Griekse heksenketel verwachten? Ajax-watcher Verweij is in Saloniki en blikt vooruit op de Europese confrontatie.

Tot slot gaat PSV-volger Robin Jongmans dieper in op de problemen bij PSV, met een laatste update over spits Hirving Lozano. Moet de Mexicaan nu PSV verlaten of gewoon blijven?