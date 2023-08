Virgil van Dijk: ’Ik kan begrijpen dat sommige mensen twijfelen’

„Ik kan het in sommige opzichten zeker begrijpen, maar ik ben niet een erg negatief ingesteld persoon”, zei de nieuwe aanvoerder Van Dijk erover. „Maar het is een feit dat er veel spelers zijn vertrokken, waaronder onze aanvoerder en onze viceaanvoerder. En op dit moment zijn er slechts twee spelers bij gekomen.”

Tegenover het vertrek van onder anderen Jordan Henderson, de voormalig captain, en Roberto Firmino staat de komst van Alexis Mac Allister en Dominik Szoboszlai. Mac Allister kwam over van Brighton & Hove Albion, Szoboszlai van RB Leipzig.

Anderen moeten nu opstaan

„De manier waarop we hebben gespeeld was in balbezit heel goed, maar verdedigend was het niet zo goed. Ik kan begrijpen dat sommige mensen twijfels hebben als je zoveel goals tegen krijgt.”

Volgens Van Dijk moeten andere spelers zich gaan laten gelden dan de afgelopen jaren. „Er zijn karakters weggegaan, spelers die een grote rol hebben gespeeld in de successen. Maar anderen moeten nu opstaan. Dat is een mooie uitdaging, naar mijn mening. We moeten vertrouwen hebben en willen weer bovenin meedoen.”

Liverpool begint het nieuwe seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen Chelsea.